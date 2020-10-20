Сегодня празднует день рождения бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев. Ему исполняется 48 лет.

Аленичев защищал цвета «Спартака» как футболист с 1994 по 1998 и с 2004 по 2006 год. С 2015 по 2016 год он работал в команде главным тренером.

В составе «Спартака» он стал четырехратным чемпионом России и выиграл два Кубка страны.

Также Аленичев играл в Европе в составе «Ромы», «Перуджи» и «Порту». Вместе с португальским клубом он выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

Аленичев — первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров, причем в обоих финалах Аленичев забивал по голу.