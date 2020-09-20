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Первушин объяснил, почему «Тамбов» проиграл «Локомотиву»

21:20
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал игру команды в матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) и объяснил, почему заменил Кирилла Панченко.

— Нацеливали ребят на активный футбол, — сказал Первушин. — Но при этом нельзя давать пространство «Локомотиву», у них есть быстрые игроки в атаке, которые могут выжать максимум из любого полумомента. Мячом мы владели, но без продвижения. Не хватило проникающих передач, обостряющих пасов. Будем над этим работать.

— Почему заменили Панченко — лучшего вашего игрока?

— В том и дело, что это лучший игрок, к нему приковано особое внимание. Тем более что в группе атаки у нас как раз-таки есть конкуренция, надеялись, что у Карапетяна получится обострить игру.

— А что с Ойеволе?

— Это вынужденная замена, он получил повреждение. (Дмитрий Гирин)

Локомотив — Тамбов

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