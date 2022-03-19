Самедов считает, что футболистам «Спартака» не хватило удачи в матче с «Нижним Новгородом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов оценил игру команды в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

«Для меня «Спартак» был фаворитом этого матча, но счет 1:1, получилось, как получилось, — цитирует Самедова ТАСС. — Реализуй Промес этот пенальти, было бы три очка, но такое бывает, несчастный случай произошел, из-за этого такой результат. Думаю, можно говорить, что «Спартаку» не хватило удачи. Для «Нижнего Новгорода», конечно, эта ничья является хорошим результатом».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 22 матчах. Следущий матч команды пройдет 2 апреля против московского «Локомотива».