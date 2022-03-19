Агент боснийского игрока «Ахмата» Тодоровича высказался о будущем игрока в клубе

Агент Трифун Миличевич, агент боснийского защитника грозненского «Ахмата» Дарко Тодоровича, прокомментировал «СЭ» будущее футболиста в российском клубе.

«Он в Ахмате в аренде до июня и с правом выкупа. О варианте выкупа мы еще не говорили. По поводу текущей ситуации и его пребывания в клубе: должен вам сказать, что мы довольны в «Ахмате» во всех планах и можем сказать, что если ситуация разрешится, мы можем представить Дарко еще в России», — сказал Миличевич «СЭ».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Тодорович сыграл в 11 матчах, в которых заработал одну желтую карточку.