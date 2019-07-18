Перейдет ли Заболотный в "Уфу"? Отвечает Газизов

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" высказал мнение, что переговоры с "Зенитом" по поводу перехода 28-летнего нападающего Антона Заболотного завершатся в ближайшее время.

– Вы говорили, что хотите взять в аренду Антона Заболотного. Есть ли ответ от "Зенита"?

– Переговоры пока не продвинулись, но, думаю, что все решится в ближайшее время.

– То есть Антон окажется в "Уфе"?

– Не знаю, решать ведь не нам, а "Зениту" и самому Заболотному. (Иван Торопцев)

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