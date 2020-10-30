«Переломы носа после столкновений с Грулевым? В его действиях не было умысла». Шварц — о жесткой игре своего футболиста
13:33
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц — о грубой игре со стороны полузащитника бело-голубых Вячеслава Грулева. Защитники Вадим Карпов (ЦСКА) и Иван Миладинович («Сочи») заработали переломы носа после столкновений с хавбеком.
— Вас беспокоит, что после столкновений с Грулевым соперники получают травмы? — вопрос Шварцу.
— Могу оценить лишь одну из двух ситуаций, поскольку был только на матче с «Сочи», — сказал на пресс-конференции главный тренер «Динамо». — Травма — это всегда плохо, но намеренного действия со стороны Грулева точно не было. Следующий матч он пропустит, а с «Локомотивом» мы на него рассчитываем. (Константин Алексеев)
Опрос
проголосовало: 3458Все опросы
Как выступит «Динамо» в чемпионате-2020/21?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...