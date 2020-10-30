Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц — о грубой игре со стороны полузащитника бело-голубых Вячеслава Грулева. Защитники Вадим Карпов (ЦСКА) и Иван Миладинович («Сочи») заработали переломы носа после столкновений с хавбеком.

— Вас беспокоит, что после столкновений с Грулевым соперники получают травмы? — вопрос Шварцу.

— Могу оценить лишь одну из двух ситуаций, поскольку был только на матче с «Сочи», — сказал на пресс-конференции главный тренер «Динамо». — Травма — это всегда плохо, но намеренного действия со стороны Грулева точно не было. Следующий матч он пропустит, а с «Локомотивом» мы на него рассчитываем. (Константин Алексеев)