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«Переломы носа после столкновений с Грулевым? В его действиях не было умысла». Шварц — о жесткой игре своего футболиста

13:33

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц — о грубой игре со стороны полузащитника бело-голубых Вячеслава Грулева. Защитники Вадим Карпов (ЦСКА) и Иван Миладинович («Сочи») заработали переломы носа после столкновений с хавбеком.

— Вас беспокоит, что после столкновений с Грулевым соперники получают травмы? — вопрос Шварцу.

— Могу оценить лишь одну из двух ситуаций, поскольку был только на матче с «Сочи», — сказал на пресс-конференции главный тренер «Динамо». — Травма — это всегда плохо, но намеренного действия со стороны Грулева точно не было. Следующий матч он пропустит, а с «Локомотивом» мы на него рассчитываем. (Константин Алексеев)

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