Перед матчем с «Крыльев Советов» с «Тамбовом» Божович угостит болельщиков блюдами балканской кухни

Перед матчем «Крылья Советов» — «Тамбов» главный тренер самарской команды Миодраг Божович угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни, cообщается в официальном Twitter «Крыльев».

Речь идет о шиш-чевапе и бургерах с плескавицей. Матч «Крылья-"Советов» — «Тамбов» состоится 28 сентября в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Миодраг Божович угостит болельщиков плескавицей и шиш-чевапhttps://t.co/h5TuURBadW — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 27, 2019

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