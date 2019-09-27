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Перед матчем с «Крыльев Советов» с «Тамбовом» Божович угостит болельщиков блюдами балканской кухни

11:02
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Перед матчем «Крылья Советов» — «Тамбов» главный тренер самарской команды Миодраг Божович угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни, cообщается в официальном Twitter «Крыльев».

Речь идет о шиш-чевапе и бургерах с плескавицей. Матч «Крылья-"Советов» — «Тамбов» состоится 28 сентября в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Крылья Советов — Тамбов

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