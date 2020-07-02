Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал победу «Зенита» над «Тамбовом» (2:1) в матче 25-г тура Тинькофф РПЛ. Он поделился мнением о фоле Ярослава Ракицкого, за который в ворота питерцев поставили пенальти.

— «Зенит» играл так, как хотел, — цитирует Терехина «Спорт уик-энд». — Ходил пешком спокойно по полю — все равно он уже чемпион. Первый гол питерцы забили за счет мастерства и наигранной комбинации. Потом пропустили с пенальти, которого, я считаю, на самом деле не было. Этот 11-метровый — вообще какой-то бред и смех.

— Ракицкий же вроде как толкал Федчука.

— Вроде как много кто кого толкал. Я считаю, что там не было пенальти, это моё мнение. Ну и потом питерцы чуть включились, второй гол забили. На мастерстве спокойно победили. Они играли так, как и было надо.

— Перед эпизодом с пенальти «Зенит» отошел в оборону.

— Ну и что с того? Ну да, «Тамбов» сравнял счёт, но «Зенит» же всё равно выиграл. Повторюсь: он играл без напряга, без судорог, просто и спокойно, победил на мастерстве и классе. Условно говоря, через минуту или через две, через тур или через два питерцы официально станут чемпионами. В нашем чемпионате это на данный момент самый сильный клуб.