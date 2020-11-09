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Пенальти Акинфееву должен был бить Полоз, а не Еременко

21:32
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», Роман Еременко не должен был вчера бить пенальти Игорю Акинфееву. Штатный пенальтист «Ростова» сейчас — Дмитрий Полоз, он на тренировках работает над 11-метровыми и в момент назначения находился на поле. Еременко прекратил тренировать пенальти уже полгода назад. Почему он решил нарушить сложившийся в команде порядок вещей — неизвестно. (Игорь Рабинер)

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