Пенальти Акинфееву должен был бить Полоз, а не Еременко

Как стало известно «СЭ», Роман Еременко не должен был вчера бить пенальти Игорю Акинфееву. Штатный пенальтист «Ростова» сейчас — Дмитрий Полоз, он на тренировках работает над 11-метровыми и в момент назначения находился на поле. Еременко прекратил тренировать пенальти уже полгода назад. Почему он решил нарушить сложившийся в команде порядок вещей — неизвестно. (Игорь Рабинер)