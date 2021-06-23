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Роша: «Если скажут вернуться в «Спартак-2», я приму этот выбор»

13:15
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Нападающий «Спартака» Педро Роша заявил, что готов вернуться во вторую команду красно-белых, если клуб примет такое решение.

«Конечно, хочется играть на максимально возможном уровне. Но здесь все зависит от решения клуба, если мне скажут, что нужно вернуться во вторую команду, я приму этот выбор. Это нормально.

Разница между ФНЛ и РПЛ чувствуемся. В первую очередь хочется отметить поля. В ФНЛ часто приходится играть на искусственном покрытии. Когда ты постоянно тренируешься на натуральном, такой переход сказывается на качестве игры», — сказал Роша.

Также бразилец рассказал об инциденте, который произошел во время матча 42-го тура Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Чертаново» (4:3). На 2-й минуте встречи полузащитник красно-белых Даниил Денисов потерял сознание после того, как мяч попал ему в лицо.

«Одному из футболистов «Спартака-2» мяч попал в горло, выехал реанимобиль. Тот момент был очень эмоциональным. Когда подобное происходит с твоим партнером по команде, это сильный стресс. В том эпизоде я действительно молился, чтобы врачи помогли ему и смог восстановиться», — добавил Роша.

В январе 2021 года Роша вернулся в расположение «Спартака» из «Фламенго», где выступал на правах аренды. Вторую половину сезона-2020/21 26-летний бразилец провел в «Спартаке-2». На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах за команду.

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Артем Калинин все материалы автора
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