Савин вернулся в ЦСКА из аренды в «Енисее»

Полузащитник Никита Савин вернулся в состав ЦСКА из аренды в «Енисее», сообщает пресс-служба красноярского клуба.

19-летний футболист играл за «Енисей» на правах аренды с августа этого года. Он провел 5 матчей за команду в первой лиге и FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Савин является воспитанником академии ЦСКА. Он становился чемпионом молодежной лиги страны. За вторую команду армейцев на его счету 7 голов и 16 результативных передач в 47 играх, за главную он еще не дебютировал.

После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.