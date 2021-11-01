Павлюченко высказал предположение об интеллектуальных способностях Дзюбы

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поучаствовал в интеллектуальном челлендже в рамках программы на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Футболист ответил на 4 из 6 вопросов из школьной программы по истории и географии. После окончания челленджа Павлюченко отметил:

— Я не учился, а играл в футбол, тренировался. Учился бы — ответил на все шесть.

— А какой футболист ответил бы на все шесть? — спросили Павлюченко.

— Думаю, Дзюба ответил бы. Не знаю почему, но, думаю, он может ответить. Хотя не знаю, как он учился.