Стукалов считает, что Агаларова рано называть топ-форвардом

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Уфа» в таком положении, что только победы спасают, — приводит слова Стукалова официальный сайт уфимского клуба. — Предыдущие две игры команда достаточно хорошо провела, но, к сожалению, упускала победы. Первый тайм сложился не так, как мы планировали, соперник владел преимуществом, но каких-то голевых моментов у наших ворот не было. Во втором тайме перестроились. Считаю, что 30 стартовых минут второго тайма мы провели образцово, забили мяч и создали несколько опасных моментов. Пропустив, «Ахмат» перестроился на четыре защитника, а мы опять вернулись на схему 3-5-2. Понятно, что концовку дотерпели. Всех болельщиков и команду поздравляю с победой".

Также тренер рассказал о разговоре с командой в перерыве встречи.

«Знаете, давит результат. Видно было, что мы скованно действовали. Наша задача была в перерыве немножко раскрепостить игроков, ну и плюс изменили игровую структуру. Соответственно, добавили скорости в атаке, потому что и Урунов, и Кротов стали располагаться на более фланговых позициях, оттуда и пошли голевые моменты», — сказал он.

Стукалов ответил на вопрос о том, можно ли называть нападающего команды Гавида Агаларова топ-форвардом на уровне чемпионата.

«Ему надо стабильно продолжать забивать на протяжении нескольких сезонов, и тогда мы уже будем говорить. Пока он в начале пути», — сказал тренер.

Агаларов возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с 11 голами в 13 матчах.

После 13 туров «Уфа» набрала 13 очков и расположилась на 13-м месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 15 баллами идет на 10-й позиции.