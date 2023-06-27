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Павлюченко слабо верит, что скауты «Ман Сити» и «Ньюкасла» просматривали Сперцяна

Руслан Минаев
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Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал новость о том, что скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» просматривали полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Я слабо верю в эти новости. Да, он провел хороший прошлый сезон, но мы в еврокубках не играем.

Но, если этот интерес реальный, ему не надо сомневаться. Я бы советовал Эдуарду перейти в «Ньюкасл», потому что в «Сити» шансов нет, и, скорее всего, будет моментальная аренда», — цитирует Павлюченко Metaratings.ru.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Интера», «Сассуоло» и «Фиорентины» в трансфере игрока. Также информировалось, что полузащитником интересуются «Аякс», «Фрайбург», «Боруссия» Менхенгладбах и «Милан».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 армянский футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Роман Павлюченко
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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