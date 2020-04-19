Павлюченко показал, как приготовил шашлык из свинины и курицы
19:11
Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко опубликовал новые сторис в своем Instagram. 38-летний экс-футболист вместе с дочерью.
Павлюченко на видео показал, как готовил шашлыки из свинины и курицы.
Россиянин выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год.
Павлюченко приготовил шашлык из свинины и курицы pic.twitter.com/ZV8f0e7lq0— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 19, 2020
Опрос
проголосовало: 2235Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020