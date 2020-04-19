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Павлюченко показал, как приготовил шашлык из свинины и курицы

19:11
Роман Павлюченко и его дочь Мила. Фото instagram.com
Роман Павлюченко и его дочь Мила. Фото instagram.com
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко опубликовал новые сторис в своем Instagram. 38-летний экс-футболист вместе с дочерью.

Павлюченко на видео показал, как готовил шашлыки из свинины и курицы.

Россиянин выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год.

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