Павлюченко назвал топ-5 футболистов, с которыми выступал в одной команде
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «СЭ» назвал топ-5 футболистов, с которыми играл в одной команде.
«Титов, Аленичев, Бэйл, Модрич, ван дер Ваарт», — сказал Павлюченко «СЭ».
В России Павлюченко выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Арарат» и «Кубань». С 2008 по 2012 год нападающий играл за лондонский «Тоттенхэм».
Павлюченко — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка России. Футболист дважды становился лучшим бомбардиром чемпионатов страны.
