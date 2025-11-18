«Спартак» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 22 ноября

«Спартак» и ЦСКА сыграют в 16-м туре чемпионата России в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 16.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Спартак» — ЦСКА можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру «Спартак» — ЦСКА в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 15.30 мск. Также московское дерби можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 15 туров чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место в таблице, у армейцев — 33 очка и вторая строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.