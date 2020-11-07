Павел Погребняк: «У Кокорина не получается в «Спартаке»? Значит, в декабре надо менять команду»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк считает, что при определенных раскладах его команда могла рассчитывать на большее в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Концовку встречи мы провели у ворот «Спартака». Я так понимаю, что могли ставить пенальти на Эрике (Бикфалви — Прим. «СЭ»). Да и первый гол, как говорят некоторые эксперты, красно-белые забили с нарушением правил. Поэтому хотелось бы большего. С другой стороны, хорошо, что сравняли счет. Но ощущения двоякие.

— При счете 1:2 у вас была уверенность, что не проиграете?

— Если в первом тайме мы превосходили «Спартак», то в начале второго немного отдали инициативу. Однако внутри нас сидела мысль: этот матч при своих болельщиках мы не имеем права проиграть!

— «Спартак» чем-то удивил?

— Москвичи могут козырять фактами. Сейчас они одни из лидеров нашего чемпионата. Естественно, приехали в Екатеринбург за победой. Но я не могу сказать, что соперник чем-то нас удивил. Мы отталкивались от своей игры.

— Что скажете о Соболеве, который сегодня оформил дубль?

— За нападающего говорят его результативные действия. Он забил два гола. Значит, мы вправе ожидать его в символической сборной туры. Мне больше добавить нечего

— Про Кокорина вы как-то сказали: ему не идет красно-белая форма. Пока у него мало что получается в «Спартаке»...

— Значит, в декабре ему надо менять команду. Вот и все. (Виталий Айрапетов)

«При всем уважении к «Спартаку» — за чемпионство поборются «Зенит» и ЦСКА». Погребняк забил красно-белым и оценил их шансы