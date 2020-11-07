Павел Погребняк: «Не могу сказать, что Кукуян подсуживал «Спартаку»
Нападающий «Урала» Павел Погребняк после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (2:2) оценил работу Павла Кукуяна.
— Гол в ворота «Спартака» — нечто особенное для вас?
— Отвечу так. Посыл к моему дню рождения был заложен (Завтра Погребняку исполняется 37 лет- Прим. «СЭ»). Хорошо, конечно, что забил «Спартака». Но я был бы не против, если бы Эрик сегодня продолжил свою голевую серию. Я — командный игрок.
— Вы уже вскользь коснулись судейства. Считаете, что Кукуян чаще принимал решения в пользу гостей?
— Нет. Я так сказать не могу. Арбитр судил объективно. Единственное -те непонятые моменты, о которых я уже упомянул. Тем не менее, у меня не сложилось ощущения, что Кукуян подсуживал «Спартаку».
— Некоторые специалисты в вас не верили, удивились, что вы решили вернуться в «Урал». Доказали им обратное?
— Как сказал Григорий Викторович Иванов, Паша к нам пришел, и он команде помогает. Естественно, меня брали не для того, чтобы я на лавке сидел или помогал в раздевалке. Нет, это не про меня! Пока есть желание, стимул, охота играть, я буду это делать. Здоровье позволяет. (Виталий Айрапетов)
«При всем уважении к «Спартаку» — за чемпионство поборются «Зенит» и ЦСКА». Погребняк забил красно-белым и оценил их шансы
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.