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Павел Могилевец: «Каждому в «Рубине» надо задуматься о причинах неудачных матчей»

07:14
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Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец рассказал о причинах неудачной игры команды. Казанцы в чемпионате России потерпели четыре поражения подряд, а также вылетели из Кубка.

— Мы настраиваемся на каждую игру, — цитируют «Известия» Могилевца. —  Поэтому каждому из нас надо задуматься о причинах таких неудачных матчей. Впереди еще встречи — надо к ним готовиться и исправлять ситуацию.

Как? Сложно сказать. Если бы мы знали, то, наверное, уже бы исправили. Но в первую очередь, мне кажется, нам надо прибавить в таком компоненте, как единоборства. На мой взгляд, у нас с этим есть проблемы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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