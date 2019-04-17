Павел Мамаев: "Заявление прокуратуры по нашему делу противоречит словам президента страны"

В среду, 17 апреля, в Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Полузащитник "Краснодара" обратил внимание суда на слова президента России.

– В этой ситуации хотелось обратить внимание суда на недавнее слова президента. Он заявил, что надо стараться выбирать адекватную меру пресечения, – сказал Мамаев. – Все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не особо опасные преступники, чтобы нам выбирать такую меру пресечения. Здравый смысл должен когда-нибудь взять свое. Прошу изменит меру пресечения. То, что заявляет прокуратура, это идет вопреки словам нашего президента и нашего государства. (Александр Рогулев)

Кокорин - Мамаев: изменят ли игрокам меру пресечения? Live!