Мамаев о матче «Динамо» против «Зенита»: «Равная игра, но результат справедливый»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче «Динамо» против «Зенита» (1:3) в 22-м туре РПЛ.

«Игра получилась хорошей. Результат справедливый. «Зенит» реализовал свои возможности. «Динамо» моменты тоже имело. В целом, равная игра, но результат справедливый. В таких матчах, кто лучше реализует свои возможности, тот и побеждает. У питерцев никто не провалил игру. Они молодцы. А Макс Глушенков забил вовсе фантастический гол», — сказал Мамаев «СЭ».

«Зенит» набрал 48 очков и вновь сократил отставание от лидирующего «Краснодара» на одно очко. У «Динамо» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Ролана Гусева с 30 очками располагается на 9-й строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max