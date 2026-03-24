Королева заявила, что споет с Бабаевым, Сергеевым и Тюкавиным в случае чемпионства «Динамо»
Известная певица Наташа Королева в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о возможном чемпионстве «Динамо».
«Не знаю, насколько в «Динамо» поющие ребята. В случае чемпионства спела бы с Бабаевым, Сергеевым, может быть, с Костей [Тюкавиным]! Надо подумать», — сказала Королева «СЭ».
«Динамо» с 30 очками располагается на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
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4
|Спартак
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5
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6
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Рубин – Краснодар
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