Королева заявила, что споет с Бабаевым, Сергеевым и Тюкавиным в случае чемпионства «Динамо»

Известная певица Наташа Королева в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о возможном чемпионстве «Динамо».

«Не знаю, насколько в «Динамо» поющие ребята. В случае чемпионства спела бы с Бабаевым, Сергеевым, может быть, с Костей [Тюкавиным]! Надо подумать», — сказала Королева «СЭ».

«Динамо» с 30 очками располагается на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ.