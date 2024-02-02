Бывший футболист сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном возобновлении игровой карьеры.

«Глушаков тренируется на профессиональном уровне. А я уже год не играю, это сказывается. У меня были варианты, но я не хочу их рассматривать. Сейчас у меня другой путь, другое направление. Медиалига? Не хочу, хотя звали. Сейчас есть свой проект, которым мы горим», — сказал Мамаев.

35-летний Мамаев за время карьеры играл за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». За сборную России он провел 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года.