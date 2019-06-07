Павел Колобков: "Решение о расширении лиги очень непростое, хотелось бы услышать аргументацию РФС"

Министр спорта РФ Павел Колобков, принимающий участие в Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме, прокомментировал возможность расширения премьер-лиги до 18 команд.

– За этими решениями последуют другие – вопросы необходимой инфраструктуры, безопасности, как это все скажется на календаре, потому что российских и международных соревнований связаны, – сказал Колобков. – Окон не так уж и много – вы знаете, когда мы начинаем и заканчиваем играть. Хотелось бы понять, какие команды претендуют на попадание в премьер-лигу, способны ли они принимать команды оттуда.

Конечно, если такие решения принимаются, они должны приниматься в совокупности с другими, связанными с тем же финансовым фэйр-плей – чтобы команды посреди сезона не прекращали свое существование, как "Тосно" или "Анжи". Поэтому это очень непростое решение, хотелось бы услышать аргументацию, которую предоставит Российский футбольный союз. (Егор Бычков)

Проект РПЛ-18. 15:1 в пользу реформы

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр