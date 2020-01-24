Павел Худяков: «Тамбов» погасил все долги перед Григоряном»
23:06
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» прояснил погашением задолженностей, из которых на прошлой неделе РФС запретил новичку РПЛ регистрировать новых футболистов.
— Мы погасили все долги, и перед Григоряном, и перед всеми остальными, — заявил Худяков. — Запрет сохраняется, потому что некоторые футболисты подали на пенни. Это небольшие суммы — 30, 50 или 70 тысяч рублей. На следующей неделе мы все отдадим, и это не помешает нам комплектовать состав. (Евгений Белоусов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...