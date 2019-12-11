Павел Худяков: «ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз больше, чем у нас»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о принципах работы клуба на трансферном рынке. В турнирной таблице он занимает 11-е место, набрав 21 очко.

— Все футболисты, которые у нас есть в команде, должны понимать, что если у них появляются хорошие предложения, то мы не будем их удерживать или отговаривать от перехода, — цитирует News.ru Худякова. — Хотя мы понимаем, что для нас потери могут дорого стоить. Но мы отпустили и Дмитрия Чистякова, и Седрика Гогуа. Это жизнь. Понимаем свои возможности, и когда футболистам предлагают в другом месте зарплату в 3-5 раз больше, чем у нас, то мы просто не имеем права удерживать и препятствовать переходу. Никогда не требуем за наших игроков какие-то большие суммы. Тот же Чистяков ушел в «Ростов» за копейки, не хотелось грамотного исполнителя терять за такую компенсацию. Но я всё прекрасно понимаю: у клубов условия разные, задачи и амбиции тоже.

Тому же Гогуа предложили зарплату около двух миллионов рублей в месяц — это в 10 раз больше, чем он получал у нас. Как я могу ему сказать, что мы никуда его не отпустим? Надо по-человечески относиться к людям. Осипенко тоже предложили очень хорошие условия, которые в несколько раз превосходят наши. «Ростов» за него сейчас заплатит деньги, что для нас будет неплохой финансовой поддержкой.

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