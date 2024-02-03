Пасторелло считает Фомина футболистом европейского уровня

Итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Данииле Фомине.

Ранее Пасторелло в интервью «СЭ» сообщил, что сотрудничает с представителями Фомина.

«Даниил Фомин — талантливый, перспективный игрок. Это футболист европейского уровня», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 14 матчей за бело-голубых, в которых отметился 1 результативной передачей.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 18 туров.