Паршивлюк в старте "Динамо" на матч со "Спартаком". Нжи - в запасе

Стал известен стартовый состав "Динамо" на матч 4-го тура чемпионата России со "Спартаком", сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 3 августа, начало – в 19.00 (мск).

Бывший игрок красно-белых Сергей Паршивлюк выйдет с первых минут в составе "Динамо". Новичок бело-голубых Клинтон Нжи остался в запасе.

Стартовый состав "Динамо": Шунин – Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш – Юсупов, Каборе, Шиманьски, Жоаузинью – Панченко, Шейдаев.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Грулев, Черных, Теттех, Кардозу, Нжи.

Ташаев - стартовом составе "Спартака" на матч с "Динамо", Шюррле - в запасе