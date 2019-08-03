17:47 | Футбол — РПЛ

Ташаев - стартовом составе "Спартака" на матч с "Динамо", Шюррле - в запасе

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 4-го тура чемпионата России со "Динамо", сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 3 августа, начало – в 19.00 (мск).

Состав "Спартака": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе,Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Мирзов, Баду, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Шюррле, Мелкадзе.

Спартак - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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