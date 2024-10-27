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Алжирский защитник «Факела» Сенхаджи заявил, что улучшает знание русского языка

Алина Савинова
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Алжирский защитник «Факела» Райан Сенхаджи рассказал, что уже полностью адаптировался в России и теперь улучшает знание местного языка.

«В плане адаптации для меня все хорошо складывается, я теперь знаю все в Воронеже. Я уже привык к городу, еде, местам, для меня все прекрасно. Конечно, я еще больше выучил русский язык, знаю больше слов. Я пытаюсь работать еще больше в этом направлении, так как я нахожусь в России, мне нужно улучшать себя», — приводит ТАСС слова футболиста.

Сенхаджи родился во Франции, но также имеет гражданство Алжира. К «Факелу» защитник присоединился в январе 2024 года. Контракт 27-летнего футболиста с российской командой рассчитан до лета 2026-го.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
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Пари НН – Спартак
 - : -
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 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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