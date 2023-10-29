«Пари НН» — «Сочи»: судья ошибочно не удалил Калинского за удар соперника головой

На 61-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Сочи» арбитр Сергей Цыганок ошибочно не удалил с поля Николая Калинского за умышленный удар Мартина Крамарича головой в лицо.

Эпизод матча «Пари НН» — «Сочи».

Перед выполнением гостями 11-метрового удара между этими футболистами случился конфликт, и полузащитник нижегородцев решил разобраться с оппонентом таким способом. Цыганок в этот момент находился спиной к игрокам — он давал указания вратарю «Пари НН» Артуру Нигматуллину.

Эпизод матча «Пари НН» — «Сочи».

Судья не стал показывать Калинскому красную карточку, ограничившись вынесением предупреждения. Сделал он это с подсказки кого-то из членов судейской бригады. Выходит, подсказали неправильно.