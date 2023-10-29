Гол Калинского принес «Пари НН» победу над «Сочи», сочинцы дважды не забили пенальти
«Пари НН» на домашнем поле обыграл «Сочи» в матче 13-го тура чемпионата России — 1:0.
Единственный гол забил полузащитник Николай Калинский на 38-й минуте. Он отпраздновал взятие ворот с картонной фигурой капитана команды Кирилла Гоцука, который пропускает матч из-за дисквалификации.
На 63-й минуте защитник «Сочи» Ваня Дркушич не забил пенальти. Вратарь «Сочи» Артур Нигматуллин ногой отразил мяч. На 90+3-й минуте полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа мог сравнять счет, но не реализовал 11-метровый удар. Он пробил выше ворот.
«Пари НН» набрал 20 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» находится на последнем, 16-м, месте (9 очков).
В следующем туре нижегородцы 5 ноября сыграют с ЦСКА, а сочинцы 6 ноября встретятся с «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
8
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1