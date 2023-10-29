Деменко считает, что матч между ЦСКА и «Краснодаром» завершится ничьей

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко рассказал, какой результат ожидает в матче 13-го тура РПЛ между «быками» и ЦСКА.

«Краснодар» сейчас идет на первом месте, но игра в гостях у ЦСКА будет сложновато в любом случае для «быков». Хотя они выглядят по игре получше. ЦСКА все-таки неплохая команда, хотя существуют проблемы в защитной линии, травмированные футболисты. Но Владимир Федотов знает, как от обороны сыграть, и у команды есть свои исполнители. Матч будет складываться по сценарию, кто первый забьет. Мне кажется, что будет ничейный результат», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 29 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «быки» с 28 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы идут на 7-й позиции, имея в активе 18 очков.