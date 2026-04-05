«Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Ростова» на матч 23-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Кирш, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Вешнер Тичич, Лесовой, Бальбоа, Олусегун.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.