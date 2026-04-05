Джанашия назвал «Локомотив» фаворитом матча со «Спартаком»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Спартаком».

«Жду красивой игры сегодня. Фаворит матча — «Локомотив», но на самом деле, «Спартак» в последнее время хорошо играет. Думаю, они находятся в одинаковой форме сейчас. Так что выиграет тот, кому больше повезет. «Локомотив» должен заканчивать сезон в тройке, если хватит сил, потому что у команды короткая скамейка», — сказал Джанашия «СЭ».

Игра пройдет 5 апреля на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.