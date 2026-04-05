Пивоваров о лимите на легионеров: «Неизвестность не помогает нам»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в следующем сезоне РПЛ.

— Недавно Леонид Слуцкий заявил, что нужно ужесточать лимит на легионеров. Есть понимание, какой лимит будет в следующем сезоне?

— Мы не знаем, какой будет лимит. Неизвестность не помогает нам. Нужно уже принять какое-то решение — или ужесточать, или оставлять лимит. Когда через два месяца лето, трансферное окно, а мы не знаем, какой будет лимит на следующий сезон, то это не очень хорошо, — сказал Пивоваров «СЭ».



Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

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