«Пари НН» получил несколько предложений по Кутателадзе. Нападающий может покинуть клуб зимой

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего нижегородцев Николоза Кутателадзе.

«По Николозу есть несколько предложений. Посчитали, что до момента, пока ситуация не прояснится, чтобы его просто так не возить на сборы, по договоренности с его представителями будем дожидаться ясности по тем предложениям, которые есть по нему. Если мы договоримся о его трансфере с заинтересованными командами, то он покинет «Пари НН». Если нет, то нет», — сказал Удальцов «СЭ».

Ранее Удальцов заявлял, что в клубе недовольны выступлением футболиста за вторую команду.