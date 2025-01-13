Нападающий Долгов поедет на сборы с «Химками»

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Долгов поедет на зимние сборы с «Химками». 26-летний игрок проходит медицинский осмотр для подмосковного клуба.

Последним клубом для Долгова стал армянский «Урарту». С сентября прошлого года игрок находится в статусе свободного агента.