В «Пари НН» сообщили об отсутствии официальных предложений по Зе Турбо

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего нижегородцев Зе Турбо.

Ранее СМИ сообщали, что турецкий «Бандырмаспор» сделал предложение по трансферу форварда.

«Конкуренция в линии атаки стала больше, но на данный момент официальных предложений по Зе Турбо в клубе нет. Он игрок нашей команды», — сказал Удальцов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний нападающий провел за нижегородцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами.