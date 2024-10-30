В «Пари НН» «абсолютно недовольны» выступлением Кутателадзе за вторую команду: «Не дал повода для возвращения»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» прокомментировал перевод нападающего нижегородцев Николоза Кутателадзе и защитника Кирилла Глущенкова во вторую команду.

«После одного из матчей был небольшой разговор, даже конфликтом нельзя назвать. Много ребят участвовали в нем, никакой драки не было. Не знаю, кто этот бред придумал. Касаемо Кутателадзе, на данный момент он во второй команде. То, как он там выступает, нам не очень нравится. На данный момент он нам повода для того, чтобы его вернуть не дал. Абсолютно недовольны его выступлением там. Почему? Надо у него узнавать. Когда игроки основного состава, которых мы считаем игроками основного состава, играют для получения игровой практики во второй команде, мы рассчитываем, что они там по крайней мере должны выделяться. Мы этого, к сожалению, не видим ни от него, ни от Глущенкова. Глущенков там всего 2 тайма сыграл, а у Кутателадзе было больше времени себя проявить, но мы видим, что даже на фоне ребят в двойке он не выделяется. Естественно мы следим за второй командой. Если мы видим, что кто-то из ребят там готов к основной команде, мы будем их переводить. Мы же не враги себе», — сказал Удальцов «СЭ».

Также спортивный директор «Пари НН» ответил на вопрос о возможном расставании с футболистами зимой.

«Планируем ли мы расстаться с Кутателадзе и Глущенковым? Сезон не закончен. Понятно, что вторая команда на небольшой отрезок ушла в отпуск. Но на данный момент ситуация такая. Если будут предложения, мы готовы их рассматривать. Потому что очевидно, что на данном этапе они проигрывают конкуренцию», — добавил Удальцов.

Ранее сообщалось, что заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков поругался с Кутателадзе. По данным Legalbet, Рыков неоднократно в грубой форме высказывал мнение, что уровень игры 23-летнего грузина не соответствует задачам команды. В результате между функционером и футболистом возникла перепалка, в ходе которой Кутателадзе «послал Рыкова на три буквы». После этого Николоз был переведен в дубль.