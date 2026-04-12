ЦСКА — «Сочи»: время начала матча РПЛ

ЦСКА и «Сочи» сыграют в 24-м туре чемпионата России в воскресенье, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 23 туров премьер-лиги ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» с девятью очками располагается на 16-й строчке в чемпионате России.

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