«Пари НН» — «Оренбург»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию игры

«Пари Нижний Новгород» и «Оренбург» встретятся в матче 23-го тура Российской премьер-лиги в пятницу, 4 апреля.

Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени. За основными событиями игры «Пари НН» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля 2025, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

«Пари НН» находится на 13-м месте в РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы с 11 очками. В первом круге чемпионата России нижегородцы обыграли оренбуржцев со счетом 2:1.