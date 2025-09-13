Плющенко рассказал о дружбе с Дель Пьеро

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отношении к футболу.

«Всю жизнь играли: в детстве, во дворах. Я же советский человек. Я из Волгограда. Там футбол был спортом номер 1. Волгоградский «Ротор». Потом я перебрался в Санкт-Петербург. Ходил на матчи «Зенита», дружил с Сашей Кержаковым, ездил на базы, смотрел, как играют. Продолжаю дружить с Алексом Дель Пьеро. Были на сборах в Италии. И с «Интером» дружим. Со многими ребятами. Мне футбол близок. Разминки всегда были с мячом. Люблю футбол!» — сказал Плющенко «СЭ».

Ранее Плющенко сообщил «СЭ» об открытии футбольной школы для детей.