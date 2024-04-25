«Пари НН» обратился в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб попросил ЭСК разобрать два эпизода матча 21-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:3).

«Уже обратились, направили письмо в ЭСК. Просим разобрать два эпизода. Первый — пенальти за действия Живоглядова. Второй — нам не дали пробить пенальти на последних секундах матча, когда было нарушение на Шнапцеве», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Нижегородцы потерпели пятое поражение подряд. «Локомотив» (41) поднялся на четвертую строчку.