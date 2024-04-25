Руслан Безруков: «Зенит» так выматывал, что было очень тяжело»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в интервью «РБ Спорт» высказался о победе команды над «Зенитом» (2:1) в гостевом матче 21-го тура РПЛ.

— Почему игроки «Рубина» так часто оказывались на траве? Что происходило?

— Из-за того, что «Зенит» — очень сильная команда, многие наши ребята устали. Я сам стал просить замену, но еще как-то продержался. Соперник — организованный, сильный. Они так нас выматывали, что было очень тяжело.

— То есть, это не притворство с целью потянуть время?

— Нет, а зачем? Судья все равно добавит время.

«Рубин» после 25 матчей в РПЛ набрал 36 очков.