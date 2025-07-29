«Пари НН» — «Локомотив»: дата и время начала матча 3-го тура РПЛ

«Пари Нижний Новгород» и «Локомотив» встретятся в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 2 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи нижегородцев и москвичей. Ключевые события игры «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Пари НН» стартовал в чемпионате России с двух поражений: от «Краснодара» со счетом 0:3 и от «Крыльев Советов» (0:2). «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, победив «Сочи» (3:0) и «Краснодар» (2:1).