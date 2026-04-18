«Спартак» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Ахмат» сыграют в чемпионате России 19 апреля

«Спартак» и «Ахмат» сыграют в 25-м туре РПЛ в воскресенье, 19 апреля. Матч в Москве на «Лукойл Арена» начинается в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча спартаковцев и грозненцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

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Игру «Спартак» — «Ахмат» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 16.30 мск, за полчаса минут до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

В 24 турах чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимал шестое место, у «Ахмата» — 31 очко и девятая строчка в таблице.

Предыдущим соперником бело-голубых был «Ростов» (1:1), а грозненцы также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

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