«Пари НН» — «Ахмат»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Пари Нижний Новгород» и «Ахмат» встречаются в матче девятого тура чемпионата России в субботу, 20 сентября. Игра на «Мордовия Арене» в Саранске начинается в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

20 сентября 2025, 14:30. Мордовия Арена (Саранск)

В прямом эфире встречу нижегородцев и грозненцев показывает телеканал «Матч Премьер». Трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 6 очками, «Ахмат» располагается на 10-й строчке с 9 очками. В восьмом туре нижегородцы победили «Оренбург» (3:1), а грозненцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).