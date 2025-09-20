«Пари НН» — «Ахмат»: Олусегун и Касинтура выйдут с первых минут

Стали известны составы «Пари НН» и «Ахмата» на матч 9-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Медведев — Шнапцев, Каккоев, Карич, Пигас — Майга, Ивлев, Тичич — Олусегун, Лесовой, Боселли.

Запасные: Генералов, Лукьянов, Коледин, Кастильо, Александров, Ермаков, Смелов, Сефас, Калинский, Грулев, Весино.

«Ахмат»: Шелия — Сидоров, Ндонг, Гандри, Богосавац — Исмаэл Силва, Ибишев, Самородов, Садулаев, Касинтура — Мелкадзе.

Запасные: Магомедов, Ульянов, Гаибов, Заре, Тодорович, Уциев, Келиано, Жемателдинов, Гадио, Конате, Эль-Махрауи, Мансилья.

Матч пройдет в Саранске и начнется в 14:30 мск.